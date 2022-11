Bari-Sudtirol senza Masiello | la scelta nel giorno della firma | il retroscena

(Di venerdì 11 novembre 2022)-SüdtirolAndrea. Il difensore, ex di turno, sempre titolare finora, non è stato convocato per la gara del San...

Le Fere di Lucarelli, dopo un avvio di stagione sprint, sono reduci da due pareggi a reti bianche consecutivi, controe SPAL; sono quarte a quota 21, con un cammino di sei partite vinte, tre ..." SSC, " , à " - . à ', . ' ì , tà " . , , à".Bari-Südtirol senza Andrea Masiello. Il difensore, ex di turno, sempre titolare finora, non è stato convocato per la gara del San Nicola per motivi di ordine pubblico (QUI il motivo). La scelta era ...Il tecnico: "La squadra di Bisoli è in salute e sta confermando i valori di cui dispone. Non bisogna lasciagli spazi e noi non dovremo forzare la giocata esagerata" ...