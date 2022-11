Calciomercato.com

Commenta per primo Dopo l'addio al calcio di Piqué , ilè subito corso sul mercato in cerca di un sostituto. Secondo Mundo Deportivo , però, il club Blaugrana sta pensando al rinnovo di Marcos Alonso . Il giocatore, che ha espresso chiaramente ...Racconta la filosofa Elisenda Julibert, 48 anni, di, autrice del saggio in questione, '... Il saggio di Elisenda Julibert aspira in definitiva a imporre un similedi prospettiva ... Barcellona, cambio di rotta: il sostituto di Piqué è già al Camp Nou Il valzer degli attaccanti è quello che ogni volta più di tutti entusiasma i tifosi in ottica calciomercato. Un bomber di cui si parla spesso è Harry Kane, dal cui futuro potrebbe dipendere quello di ...Ecco tutti i risultati della tredicesima giornata di LaLiga 2022/23 e la classifica. Il Barcellona scavalca il Real in testa.