Barbarian | la recensione | un horror a regola d' arte che nasconde un' inaspettata disamina politica

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ladi: l'orrore è di casa nel film di Zach Cregger, lucidissimo nel realizzare un film inquietante, diverente emente politico. Protagonista Georgina Campbell. In streaming su Disney+. Tenete stretta stretta la vostra copertina di pile, mettete sul fuoco una bella tisana rilassante, magari tenete accesa la luce. Uno str pack quasi obbligatorio se scegliete di vedere (e vi esortiamo a farlo)di Zach Cregger. Il motivo? La sua vena, pur non straripante, segue una concezione narrativa da brividi. Non solo, riesce addirittura a scalfire i concetti di un genere spesso abusato ma che dimostra di essere quello più lucido di tutti. Non possiamo non iniziare ladel film, che trovate in streaming su Disney+ (ma in ...