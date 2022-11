Bacio tra Antonino e Oriana al GF Vip – Video

(Di venerdì 11 novembre 2022)- US Endemol Shine L’harem diSpinalbese continua ad arricchirsi. Dopo Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà, l’ex di Belen Rodriguez ha infatti accolto nella sua “cerchia di conquiste” la venezuelanaMarzoli, con la quale, alle luci dell’alba, ha scambiato un primo. Il particolare momento è avvenuto intorno alle sette del mattino, quando i due stavano per andare a dormire dopo un’intera nottata passata a ridere e scherzare. Appena si sono ritrovati a letto, si sono un po’ stuzzicati, finché la Marzoli non ha dato “timidamente” la buonanotte a Spinalbese sfiorandogli una guancia. A quel punto, l’uomo si è sollevato e le ha dato un primostampo, sottolineando: “Così si dà la buonanotte“. Una “scenetta” che la ...

Fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip Oriana Marzoli non ha nascosto la sua attrazione nei confronti di Antonino Spinalbese e, durante la notte, difronte agli altri concorrenti, i due si sono sca ...