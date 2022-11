Auto | arrivano da UE nuovi standard Euro 7 | ecco le novità

(Di venerdì 11 novembre 2022) La Commissionepa ha presentato la sua proposta per il regolamento7 con iper ridurre l’inquinamento atmosferico causato daiveicoli a motore venduti nell’Ue. La proposta sostituisce e semplifica le norme sulle emissioni precedentemente separate pere furgoni (6) ecarri ebus (VI). Le norme7 riportano quindi i limiti di emissione per tutti i veicoli a motore, ovveromobili, furgoni,bus ecarri in un unico insieme di regole. “Le nuove regole – ha spiegato la Commissione in una nota – sono neutrali in termini di carburante e tecnologia, ponendo gli stessi limiti indipendentemente ...

... che al momento in Cina è venduta a un prezzo di listino che in euro corrisponde a circa 41.000 euro , un po' lontano da quello a cui siamo abituati per leelettriche cinesi chein ...Parole cheall'indomani degli scivoloni di inizio mandato fatti a Bolzano tra apparenti ... l'anno scorso, hanno causato 54.200 euro di danni molto meno di una qualsiasiblu (o bianca ...La sfida, da pubblicare poi sui social, è avvenuta in provincia di Viterbo. I ragazzini si sono sdraiati in un punto ad alto scorrimento, dove qualche anno fa è stato ucciso un pedone. Cinque ragazzin ...C'è stata negligenza, da parte della mamma 38enne che ha lasciato in auto il figlio di 12 anni senza inserire il freno a mano elettronico, ma alla morte del piccolo Tommaso D'Agostino di 4 anni ha con ...