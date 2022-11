Attacco in Belgio; torna l' incubo terrorismo islamico in europa

Leggi su panorama

(Di venerdì 11 novembre 2022) Lo scorso 10 novembre due agenti di polizia sono stati aggrediti da un uomo armato di coltello nel quartiere di Schaerbeek, nei pressi della Gare du Nord, una delle principali stazioni ferroviarie della città (Regione di Bruxelles-Capitale) Entrambi sono rimasti feriti e uno dei due, dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, è morto. L'aggressore è stato neutralizzato da un terzo agente e, secondo quanto riferito da alcuni testimoni ai media locali, avrebbe urlato Allah u Akbar (Dio è grande) prima di colpire. Non solo. Secondo i primi accertamenti l'uomo sarebbe inserito nella lista dei 'potenziali estremisti violenti', secondo quanto si legge sulle principali testate federali, avrebbe 31 anni e si chiamerebbe Y.M. Alcune ore prima, attorno a mezzogiorno, aveva urlato alcune minacce presso il commissariato di Evere, quartiere non lontano dal luogo dell'omicidio. ...