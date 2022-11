Atalanta | De Roon salta l'Inter E per il Mondiale

Calciomercato.com

... Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen); Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcellona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (), Marten de), Kenneth ...Rispetto alla partita di Lecce, l'si ripresenterà sul manto erboso con i titolarissimi in ... Ai box per infortunio Muriel, Zappacosta e con ogni probabilità DeAtalanta reduce dal non annunciato flop di Lecce; apoteosi per una Inter che ha asfaltato in casa il Bologna (6-1 il verdetto di San Siro). Alzi la mano chi non dà super favorita la squadra milanese n ...(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il ct dell'Olanda, Louis van Gaal, ha diffuso l'elenco dei 26 convocati per i Mondiali in Qatar che comprende quattro nerazzurri, i due difensori dell'Inter de ...