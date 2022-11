Assoluti invernali in vasca corta | doppietta di Pilato e Cerasuolo | Rivolta pass mondiale

Matteo Lamberti Il portacolori del Centro sportivo dei Carabinieri e del Gam Team, va sul podio ai Tricolori- quest'anno in scena ancora in autunno per via dell'imminente trasferta nel ...Quattro pass per i Mondiali di Melbourne (siamo già a 14) e tutti maturati nella coda della prima giornata deglidi Riccione in vasca corta. I pass mondiali Nei 200 misti si qualificano Costanza Cocconcelli, che sfrutta l'ultima frazione a stile libero per battere le quotate Sara Franceschi ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA MATTINATA DEI CAMPIONATI ITALIANI 11.48: Grazie per averci seguito, a più tardi! 11.45: Mattinata di risultati tutto sommato buoni con Pilato, Ce ...Con l’arrivo della stagione invernale il capo d’abbigliamento più gettonato continua ad essere il piumino, immancabile nei guardaroba di bambini, uomini e donne. La sua nascita è relativamente ...