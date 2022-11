Assegno unico | in arrivo tagli | il motivo

Leggi su consumatore

(Di venerdì 11 novembre 2022) Procede la modifica degli importi di alcune categorie di beneficiari già iniziata nel mese di ottobre Prosegue l’attività di rimodulazione dell’universale per i figli a carico introdotto nel 2022. Infatti, a partire da ottobre sono in corso delle modifiche degli importi della misura di sostegno per le famiglie con i figli a carico. L'articolo proviene da Consumatore.com.