Ascolti Grande Fratello Vip 7 | sedicesima puntata 10 novembre | ecco i dati auditel del prime time

(Di venerdì 11 novembre 2022)TV – Nella prima serata di ieri, giovedì 102022, ilVip è andato in onda con la suatrasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Alfonso Signorini.a seguire idella prima serata di ieri.Vip 7,Finale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

I reality trainano gli. Per questo Mediaset punta a mantenere stabile la scaletta temporale che da anni accompagna i telespettatori: dopo ilfratello , spazio all'Isola dei famosi e poi Temptation island . I ......(%) e il daytime diFratello Vip 7 ha convinto spettatori (%). Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato spettatori (%); Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto spettatori (%).tv della ...Chiude con ascolti in crescita Vincenzo Malinconico-Avvocato d'insuccesso: ecco i dati auditel del 10 novembre 2022 ...Ci sono tante novità in arrivo al Grande Fratello Vip. Come si vocifera da giorni ... il reality-show subirà un sostanziale prolungamento visti soprattutto i buoni ascolti che fa registrare dal ...