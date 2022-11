Appunti per un nuovo miracolo italiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’Italia, come si sa, fa miracoli. Quelli economici, poi, riescono particolarmente bene. E nonostante il contesto cultural-giuridico-comportamentale non sia dei più amichevoli nei confronti dell’impresa restiamo la seconda manifattura d’Europa e una delle prime al mondo. Adesso abbiamo superato ogni aspettativa e ci accorgiamo, come scrive Marco Fortis sul Sole, che cresciamo più di ogni altro Paese dell’Unione superando per una volta anche la Germania (che se la passa davvero maluccio). La ricchezza creata quest’anno – così difficile per l’uscita parziale dalla pandemia, l’infuriare di una guerra ai margini del Continente, l’impennata del prezzo dell’energia, il ritorno dell’inflazione, il calo generale della domanda e, insomma, un clima complessivo non certo rassicurante – ha superato ogni aspettativa confermando che i nostri imprenditori sono i più bravi del mondo e i nostri ...

