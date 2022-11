Approvato il Decreto Energia | stanziati 9 | 1 miliardi di euro per il 2022

(Di venerdì 11 novembre 2022) ROMA – Con ilieri in Consiglio dei Ministri, diamo una prima immediata risposta a famiglie e imprese per fronteggiare l’aumento del costo delle bollette: 9,1diper ilche andranno a beneficio di tutto il tessuto economico e sociale italiano. Insieme ad altre misure contenute nel, il Governo rispetta l’impegno di concentrare le risorse per l’emergenza energetica ed aiutare gli italiani in difficoltà. Con fermezza, rapidità ed efficacia, le parole diventano fatti”. Lo afferma sui suoi canali social la presidente del consiglio Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista.

"Comunico, in relazione a undal Governo, che la Regione Campania non è disponibile ad accettare trivellazioni nel golfo di Napoli e di Salerno". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De ...Il provvedimento è statoil 9 novembre dal Consiglio dei ministri. Ilsi incentra in particolar modo sulle bollette, con la proroga dei crediti d'imposta energia e gas per le ...Nel decreto Aiuti quater approvato ieri sera il governo ha inserito una clausola, con la quale impone alle concessioni di effettuare verifiche sul rischio di frane dei terreni interessati, cioè la ...Con un tesoretto di 9,1 miliardi di euro arriva il primo provvedimento targato Meloni. Il Cdm guidato dalla premier ha dato il via libero al decreto aiuti quater. Tra bollette e Superbonus 110%, vedia ...