Approvato il decreto Aiuti quater da 9 | 1 miliardi

(Di venerdì 11 novembre 2022) Proroga dei crediti di imposta e dello sconto benzina, bollette a rate per le imprese, premi aziendali esentasse fino a 3mila euro e innalzamento del tetto al contante. Cui si aggiungono lo sblocco delle trivelle e, a sorpresa, la revisione del Superbonus. Il(qui la sintesi di Palazzo Chigi), che utilizza tutto il tesoretto di 9,1di extragettito certificati dalla Nadef, vienedal Consiglio dei ministri. Ma spacca la maggioranza. Ilutilizza tutto il tesoretto di 9,1di extragettito certificati dalla Nadef Il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia, dice no a nuove trivellazioni nel Polesine, soluzione che diventa possibile con la norma per sbloccare le ...

L'impresa potrà ottenere la garanzia di Sace, a condizione che non abbiala distribuzione ... DOSSIER TRIVELLE NelAiuti quater anche la norma per aumentare la produzione nazionale di ...Via libera dell'Aula di Montecitorio alla conversione in legge delaiuti ter. Il provvedimento è statocon 182 voti favorevoli e 10 voti contrari. Il, che scade il prossimo 22 novembre, passa ora all'esame del Senato in seconda lettura. L'...Dal 1 gennaio, il Superbonus sarà rimodulato al 90%. Approvata la rateizzazione delle bollette, il tetto al contante sarà fissato a 5.000 euro. Ok alle nuove trivelle.Non è facile approvare decreti economici, anche se il nome tranquillo di «Aiuti-quater» aveva fatto ipotizzare una tranquilla continuità con gli aiuti del governo Draghi. Ma accanto alla proroga a fin ...