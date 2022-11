(Di venerdì 11 novembre 2022) Al via quarto bando da 143di euro per programma monitoraggio dipromosso dall'. E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il quarto dei cinque bandi di gara del 'Programma Shm' ('Structural health monitoring'). Il bando, per complessivi 143di euro, riguarda la fornitura e installazione di ...

Borsa Italiana

L'appalto riguarda l'installazione di sensori e tecnologie 'IoT' ed e' suddiviso in sei lotti sulla base delle Strutture Territoriali, sara' cosi' ripartito: 29 milioni di euro verranno ......per tagliare il testo Per svolgere il compito di semplificazione e snellimento del Codice, ... presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; - Fulvio Maria Soccodato, dirigente; - ... Appalti: Anas, accordo quadro da 143 milioni per monitorare ponti e viadotti Si tratta del quarto bando previsto da Ans per la fornitura e l'installazione di impianti di monitoraggiodello stato di salute delle infrastrutture ...Le attività riguarderanno l'installazione di sensori e tecnologie «IoT». Avviso suddiviso in sei lotti. Scadenza al 12 dicembre ...