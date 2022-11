Anzio | fino al 30 novembre aperto il bando per l’aggiornamento dell’Albo degli Scrutatori

(Di venerdì 11 novembre 2022)– Adal 30, èilper i cittadini che intendono svolgere la funzione di Scrutatore di seggio elettorale. Tutti gli interessati, che non si sono iscritti in passato, potranno presentare domanda, tramite la modulistica pubblicata sul sito internet comunale www.comune..roma.it . La domanda potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica ufficio.elettorale@comune..roma.it; per posta elettronica certificata protocollo.comune@pec.comune.roma.it ed ufficioelettorale.comune@pec.it; spedita per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato; oppure consegnata direttamente, a cura dell’interessato, presso l’ufficio ...

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

C'è tempoa questa domenica, 13 novembre, per donare un libro all'istituto comprensivo V ' Virgilio ' di. In occasione dell'iniziativa #IOLEGGOPERCHÉ, i genitori degli studenti sono ...Adal 30 novembre, è aperto il bando per i cittadini che intendono svolgere la funzione di scrutatore di seggio elettorale. Tutti gli interessati, che non si sono iscritti in passato, ... Anzio, aperto il bando per l'aggiornamento dell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale - Cronaca Folla commossa di familiari e amici ieri ai funerali del 24enne Andrea Partenzi, il giovanissimo di Anzio vittima di un drammatico incidente ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...