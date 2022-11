Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 11 novembre

(Di venerdì 11 novembre 2022): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladell’11Antonio è sempre più geloso del tempo che la madre Viola dedica al piccolo Manuel, mentre Damiano e la sua ex Rosa hanno l’ennesimo scontro su come educare il loro bambino. nel frattempo, anche le gemelle continuano a litigtare a proposito di Niko e di Jimmy, e Micaela, ascoltando una conversazione che riguarda la casa vacanze di Alberto, si fa venire un’idea piuttosto audace.Un...

