Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi | 11 novembre?

Leggi su zon

(Di venerdì 11 novembre 2022): una nuova e sorprendentedi Unsta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 16:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Un: ladel 11Angel rivela a Ines il suo intento di continuare a lavorare con Ventura. Ines, dal canto suo, inizia a notare degli atteggiamenti inquietanti in Alicia. Julia, con l’acqua alla gola per la multa ricevuta dalla previdenza sociale, deve prendere decisioni drastiche, ma piuttosto che licenziare Elena, decide di ridurre il salario di tutti i dipendenti. Inaspettatamente è proprio Elena a opporsi per prima a questa ...