Animali – Lupi in città | l’Oipa | “Siano sentite anche le associazioni che lavorano per la biodiversità”

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’Organizzazione internazionale protezione(Oipa), ha appreso di un incontro, ieri, sul tema della fauna selvatica tra il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il presidente di Ispra, Stefano Laporta. Al termine, il ministro ha dichiarato di voler “potenziare gli impegni già intrapresi, a cominciare da un confronto costante in sede di Conferenza Stato-Regioni, e di sottoporre a stretta verifica tutte le strade percorribili per intervenire sul rapporto tra l’essere umano e la fauna selvatica nell’ottica di una migliore integrazione e della piena sostenibilità”.auspica che in tema di fauna selvaticaleche operano nel campo della tutela degli. “Chiediamo al neoministro di attuare una politica di ...

(LaPresse) Su 24zampe:che non lo erano: in Alto Adige si ridimensiona il caso del branco minaccioso L'articolo Campobasso, studenti progettano il primo cimitero perdel Molise proviene ...A provocare l'aumento a dismisura degli ungulati la mancanza di predatori naturali, comee ... I neuroetologi ipotizzano anche un'altra pista: quella di individui"audaci" ed "esplorativi" ...orsi e lupi, basandosi su numeri surrettizi, forse spinto da portatori d’interessi diversi da quelli degli animali, come cacciatori e allevatori. Il parere dell’Ispra è importante, ma altrettanto ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...