Anguissa rinnova con il Napoli | firma fino al 2027

(Di venerdì 11 novembre 2022) Dopo il riscatto della scorsa estate, Franke ilno anche il contratto in essere. Ecco il comunicato: «La SSCcomunica di averto il contratto per le...

è arrivato a Napoli l'estate scorsa dal Fulham nello scetticismo generale, come spesso avviene da queste parti, e ha conquistato quasi subito le redini del centrocampo azzurro, tanto da ...... 'La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Frank Zambofino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte del club fino al ..."La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Frank Zambo Anguissa fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 ...In casa Napoli è tempo di rinnovi, dopo aver praticamente chiuso la questione Lobotka, oggi è arrivata l'ufficialità del prolungamento contrattuale di Anguissa. Prima di partire per il Qatar 2022 con ...