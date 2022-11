Amici 22 | anticipazioni puntata di domenica 13 novembre 2022 Amoroso e Belen tra gli ospiti – Tutte le sfide

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 11 novembre 2022) Alessandra22 prosegue e nella giornata di ieri – giovedì 10– è stato registrato un nuovo speciale, che andrà in onda su Canale 513alle 14. Se non voletee spoiler sulla nonala vostra lettura deve fermarsi qui.22: cosa è successo nella nonadi13Partiamo dalle gare, secondo quanto riportato dall’account TwitterNews e da Il Vicolo delle News, a cominciare dai cantanti, in sfida con gli inediti giudicati da Beppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash. Il migliore risulta essere Aaron, mentre ancora una ...