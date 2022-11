Amichevoli Italia | quante sorprese nei convocati di Mancini | la lista

Non va in azzurro per le duecontro Albania e Austria , il suo nome non figurerà tra i convocati che saranno comunicati oggi. Nicolò contro il Sassuolo ha faticato anche in una ...Le gare in programma sono lecontro l'Albania del 16 novembre e contro l'Austria del 20 ...Dopo una giornata di contatti molto intensi, il ct Roberto Mancini ha deciso di convocare Nicolò Zaniolo per le partite contro Albania e Austria in programma il 16 e il 20 novembre. Ecco l’elenco: Por ...Fuori dal Mondiale, la Nazionale di Roberto Mancini si prepara per le ultime due amichevoli del 2022 con Albania e Austria: gli Azzurri affronteranno la nazionale di Reja il 16 novembre alle 20.45 a T ...