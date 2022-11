Alto Calore | Panza | “A Guardia lavori per dispersione idrica | finanziamento approvato”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanframondi (Bn) – Una buona notizia per i cittadini diSanframondi e a comunicarla è Floriano, sindaco della cittadina dal 2010 al 2020: la SocietàServizi hal’appdella gara deiper risolvere ladella rete di distribuzione di. “Una comunicazione che mi è arrivata nella giornata di ieri – dichiara soddisfatto l’ex primo cittadino – L’importo deiè di 1.519.535,93 e verrà affidato il prossimo primo dicembre con gara telematica aperta a offerta economicamente più vantaggiosa”. Il nulla osta per la realizzazione del progetto è stato rilasciato dall’Ente Idrico Campano, ...

NTR24

Vivo ha deciso di puntare inda questo punto di vista, montando su Vivo X80 Pro il miglior ... A livello di gestione del, soprattutto in caso si stia giocando con titoli impegnativi, lo ...Anche nuove possibilità di lavoro; insegui quello che vuoi, perché il potenziale è. Dai uno ... FORTUNE: I benefici saranno positivi fintanto che userai il tuo genio e ildei tuoi sentimenti. Alto Calore, l’ex sindaco Panza: ‘A Guardia lavori per risoluzione dispersione idrica, finanziamento approvato’ Con un finanziamento approntato e sollecitato dalla scorsa Amministrazione Comunale, verranno predisposti interventi di sostituzione delle condotte obsolete e malfunzionanti, per il miglioramento del ...Con un finanziamento approntato e sollecitato dalla scorsa Amministrazione Comunale, verranno predisposti interventi di sostituzione delle condotte obsolete e malfunzionanti, per il miglioramento del ...