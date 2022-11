Allerta terrorismo su un volo Emirates Atene-New York sui cieli italiani | cosa è successo

(Di venerdì 11 novembre 2022)suid'Italia. L'allarme è scattato su un Boeing 777 diEK209, partito dall’aeroporto internazionale di"Eleftherios Venizelos” e diretto a New. A far salire la preoccupazione è stato un passeggero considerato ''sospetto'', scrive il quotidiano greco Ekathimerini. Al, con 246 persone a bordo, è stato ordinato di tornare adquando si trovava insopra la Sardegna. Qui ha dovuto compiere movimenti circolari: ha girato tre volte sopra Sassari, per poter rientrare nella capitale greca per essere sottoposto a controlli di sicurezza. Nelle procedure sono stati coinvolti i servizi anti-

... che confina con quello greco, ha ricevuto dai colleghi di Atene l'allarme. A quel punto ...tutti i responsabili degli impianti radar italiani è stato inviato un Notice to Airman con'...A tutti i responsabili degli impianti radar italiani è stato inviato un Notice to Airman con'hijacking', tecnicamente l'avviso di allarme per un possibile dirottamento a bordo. Due caccia ...