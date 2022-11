Allarme terrorismo sui cieli d’Italia | passeggero sospetto su volo Emirates

(Di venerdì 11 novembre 2022) Allertasui. Un Boeing 777 diEK209, decollato dall’aeroporto internazionale di Atene “Eleftherios Venizelos” e diretto a New York, è stato costretto a tornare in Grecia mentre si trovava sopra la Sardegna. La segnalazione, secondo il quotidiano greco Ekathimerini, è arrivata alle autorità italiane dai colleghi greci, che hanno segnalato la presenza di una bordo considerato ””. La Francia ha chiuso lo spazio aereo per allertasuiIl percorso deldopo l’allerta-Photo Credits :huffingtonpost.itA bordo c’erano 246 persone, di cui 228 passeggeri e i ...

Giovedì sera c'è stato unriguardo a due voli passeggeri della compagnia Emirates, uno partito da Atene e in transito nei ...Nuovo: torna la paura sui voli e per le strade Due episodi, apparentemente separati, hanno fatto scattare un nuovo. Nella giornata di ieri, un poliziotto è stato ...Ecco cosa è successo ieri. L’aereo decollato da Atene e diretto a New York si è fermato sopra Alghero Ieri il Boeing 777 della Emirates, con 246 persone a bordo, è partito da Atene alle 18:20 e ha ...Su un aereo della Emirates, che da Atene transitava sopra l’isola diretto a New York, scatta la segnalazione di una persona sospetta a bordo ...