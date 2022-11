Alla scoperta dell’estate di San Martino tra leggenda e verità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ad un momento che si verifica ogni anno l’11 novembre. Un momento che affonda le sue radici nellae nella religione. Oggi vi parleremo dell‘estate di Sane del famoso mantello del Santo patrono di Belluno e diversi comuni in Italia. L’estate di Sane il miracolo del mantello Ladi Sannasce nel 335 d.C. Si narra che l‘inverno di quell’anno fu particolarmente freddo. In quel tempo Sanera una guardia imperiale romana ad Amiens. Una volta incontrò un medicante seminudo che soffriva per il forte freddo. Il Santo allora taglio in due il suo mantello e ne offrì al mendicante una metà. Poco tempo il clima migliorò, ...