Alessia Piperno è tornata in Italia | la foto con il Sindaco Gualtieri Finito l’incubo per la 30enne di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il suo amato e seguitissimo blog di viaggi su Instagram è fermo al 28 settembre scorso, data del suo ultimo post prima di far perdere le sue tracce. Poi la scoperta:, 30 anni, di, era finita in carcere in Iran per non meglio specificati motivi. Quindi l’appello dei genitori e la mobilitazione affinché venisse liberata. Adesso tutto questo è peròè finalmentea casa dopo essere stata scarcerata. Il suo blog, resoconto di oltre sei anni di viaggi, è ancora fermo invece. Ma per questo ci sarà tempo. View this post on Instagram A post shared by A??ss??-???????????? ????????? (@travel.adventure.freedom) Ladicon il ...