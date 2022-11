«Alaa alimentato a forza» Oggi protesta anti-regime

La Voce di New York

La famiglia del detenuto politico egiziano - britannicoAbdel Fattah ha chiesto informazioni sul suo stato di salute dato che circolano "voci secondo cui sarebbeforzatamente" dopo sette mesi di sciopero della fame. Icona della rivoluzione ...IL CAIRO - La famiglia del detenuto politico egiziano - britannicoAbdel Fattah ha chiesto informazioni sul suo stato di salute dato che circolano "voci secondo cui sarebbeforzatamente" dopo sette mesi di sciopero della fame. Icona della rivoluzione ... Il terrorismo si espande in Africa, alimentato da instabilità e guerre Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...IL CAIRO - La famiglia del detenuto politico egiziano-britannico Alaa Abdel Fattah ha chiesto informazioni sul suo stato di salute dato che circolano "voci secondo cui sarebbe alimentato forzatamente" ...