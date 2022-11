Agguato a Napoli | la vittima è “Linuccio ‘o cecato” | presunto killer dei Lo Russo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladell’avvenuto nel pomeriggio aè Pasquale Angellotti, 54 anni, detto‘o, scarcerato nel 2018 dopo essere stato arrestato per un omicidio di camorra. Angellotti, ritenuto undel clan Lodi Miano, finì in carcere nell’ottobre 2014. Secondo l’accusa fu lui, nell’aprile 2001, ad Ercolano, ad uccidere Costanzo Calcagno: questi fu trucidato nel giorno del suo compleanno in un circolo ricreativo alla presenza di diversi testimoni oculari. Per questo omicidio, secondo le indagini, i vertici del clan Birra si avvalsero proprio di Angellotti, appartenente al clan Lo, organizzazione loro alleata. Nella stessa circostanza, nel 2014, furono arrestati ...

