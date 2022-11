Agguato a Napoli | è faida tra clan per il controllo del rione Traiano

... ucciso Alessio Bossis, è la faida di Ponticellia Ponticelli, spari in strada e corsa in ... Ci sarà anche il sindaco diGaetano Manfredi. "Ormai " afferma Stefano Marzatico , consigliere ......la prosecuzione della marcia trionfale del. Spalletti sa bene però che non bisogna mai fidarsi; nello sport le sorti sono spesso più mutevoli della vita e l'inciampo sempre in. Il ...La camorra non si ferma. Nuovo agguato a Napoli. Questa volta ad essere coinvolta è la periferia nord e, per la precisione, il quartiere di Miano, già in fibrillazione da anni con i clan in campo per ...(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Il cadavere di un uomo colpito da diversi colpi d'arma da fuoco è stato ritrovato all'interno di una vettura parcheggiata in via della Liguria, nel quartiere Miano, periferia ...