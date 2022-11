“Aggressivi e incomprensibili” Muro di Meloni all' assalto della Francia | il premier non si tiene

(Di venerdì 11 novembre 2022) Giorgianon fa passi indietro nel commentare la reazionenella vicenda Ocean Viking e ribadisce le ragioni del governo nella gestione dell'immigrazione. “L'Italia deve essere l'unico porto possibile di sbarco nel Mediterraneo? Perché questo non c'è scritto in nessuno accordo” ha detto la presidente del Consiglio in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Io su questo voglio interrogare i miei partner. Si riche l'Italia debba essere, per scelta di tutti gli altri, l'unico porto di sbarco per i migranti che arrivano dall'Africa. Io non credo che questo sia giusto. Sono rimasta colpita dalla reazione aggressiva del governo francese che è incomprensibile e ingiustificata, si trattaprima nave di una Ong che abbia mai attraccato in. La richiesta di ...

Roma, 11 nov - "Sono rimasta molto colpita dalla reazione aggressiva del governo francese, incomprensibile e ingiustificata. La nave Ocean Viking è la prima nave di una Ong che abbia mai attraccato in ...'Quando si parla di ritorsioni in una dinamica europea qualcosa non funziona. Sono rimasta molto colpita dalla reazione aggressiva del ...