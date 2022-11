Accusa un malore dopo una tentata rapina e si accascia | morto 64enne ristoratore di Viareggio

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 novembre 2022) Unto in seguito a una: ècosì Alberto Biancalana,di, che ieri sera si è sentito maleche un uomo è entrato nel suo locale a Torre del Lago, in provincia di Lucca, minacciando i proprietari pretendendo che gli venissero serviti alcolici e sigarette. Biancalana si trovava all’interno dell’esercizio, “L’Elefante marino”, che gestiva insieme ad un socio, quando pocole 23.30 di ieri sera c’è stata l’irruzione da parte del facinoroso, un uomo straniero. Avrebbe anche ferito alla mano l’altro proprietario, utilizzando un paletto di legno. Ilè stato sottoposto immediatamente ad una serie di tentativi di rianimazione, è stato ...