Abbiamo provato il nuovo Huawei Mate 50 Pro sul tetto del Duomo di Milano

(Di venerdì 11 novembre 2022) I nostri smartphone sono la nostra appendice: ci facciamo di tutto e di più. E poi fotografiamo e filmiamo. L'introduzione della fotografia sui nostri device è stata una rivoluzione che ha cambiato il nostro modo di costruire e modificare la nostra immagine. Una rivoluzione destinata a non fermarsi e che sa ancora stupire. Nell'era degli algoritmi e dei software di emulazione (quelli che costruiscono l'immagine grazie ad un algoritmo), c'è ancora spazio per l'ingegneria. Parliamo del50 Pro, un telefono di fascia premium che introduce per la prima volta l'apertura meccanica del diaframma, come quello che hanno le macchine fotografiche.50 Pro, una macchina fotografica camuffata da smartphoneha il merito di aver sempre portato sul campo della fotografia degli smartphone piccole grandi ...

Corriere del Mezzogiorno

VEDI OFFERTA Surfshark, ideale per i principianti Di tutte le VPN che, Surfshark è quella che si rivolge meglio agli utenti alle prime armi, grazie a interfacce user - friendly e ...Si parte infatti dai 589 euro per il modello da 50 pollici che, 689 euro per il 55 pollici e 839 euro per la versione da 65 pollici. Com'è fatta la Xiaomi Q2 Il primo impatto è ... Fiola: «Assurdo, abbiamo provato a mettere ai voti la proposta. Loro hanno chiesto il rinvio» Il Mate 50 Pro arriva in Italia per ricordarci che l'innovazione fotografica su smartphone non si ferma. Ecco le caratteristiche tecniche e l'offerta di lancio del nuovo device premium di Huawei ...Beatrice Valli e Marco Fantini saranno presto di nuovo genitori. «Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio», con queste parole e due splendidi ...