A Firenze trapianto di organo da ultracentenaria E’ la prima volta al mondo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Per laalè stato donato a scopo diunda una persona. Il prelievo, che non ha precedenti documentati nella letteratura scientifica, è stato effettuato all’Ospedale San Giovanni di Dio dila scorsa settimana su una donna deceduta a 100 anni, 10 mesi e 1 giorno: il suo fegato, con il via libera dei coordinamenti operativi del Centro regionale trapianti della Toscana e del Centro nazionale trapianti, è stato giudicato idoneo e trapiantato con successo in una persona in lista d’attesa presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La Repubblica Firenze.it

...coinvolte fra produzione di piante e fiori in vaso (14mila) e quelle di piantine da(7.2 metri quadrati di Messina ai 17,1 di Roma, dai 17,8 di Milano ai 22,2 di, dai 42,4 di ...... proprio attraverso ildi microbiota fecale. Questo tipo di operazione consiste nel trasferimento di materiale fecale da soggetti sani nell'intestino di pazienti con specifiche malattie ... Tra Firenze e Pisa due espianti e trapianti in 24 ore: ultracentenaria una delle donatrici di organi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Due espianti e trapianti di fegato in ventiquattro ore e un record mondiale. È infatti la prima volta che un ultracentario, in questo caso una donna, dona ...