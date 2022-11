8 mostre di arte contemporanea da non perdere

Leggi su funweek

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’occhio in gioco. Percezioni, impressioni e illusioni nell’– Palazzo del Monte di Pietà – Padova E’ meraviglioso e terribile sentire che il proprio strumento di senso più importante, l’occhio, viene ingannato da un’immagine che sembra in movimento ma in realtà è ferma su tela: eppure ci attrae, in un continuo rimando fra fascinazione e disorientamento. Su queste basi poggia la mostra del Palazzo di Monte di Pietà, a Padova: “L’occhio in gioco” mette in campo, fotografia, miniatura, scultura, scienza e tecnica e offre al visitatore un taglio inedito e culturalmente raffinato, non a caso nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni di storia ed attività dell’Università padovana, tra le sei più antiche al mondo. Marina Apollonio, Dinamica Circolare 6Z+H (foto courtesy of ufficio stampa Esseci) Gli studi di Goethe, Runge e Henry ...