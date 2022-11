390 animali malnutriti e a rischio malattie | sequestrati tre canili

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tredislocati nei comuni di Marigliano e Brusciano sono statinell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura di Nola e condotta dai carabinieri della Stazione di Brusciano, del Nucleo Cites di Napoli e della Stazione Forestale di Marigliano, in collaborazione con i veterinari delle asl 1 e 3 di Napoli. Ai gestori delle tre strutture è stato contestato il reato di maltrattamenti di. I, infatti, ospitano circa 390 cani randagi accalappiati in vari Comuni della provincia di Napoli, del Casertano e dell’Avellinese, molti dei quali presentavano evidenti segni di abbandono. Per gliospitati non vi era evidenza delle schede sanitarie individuali, delle profilassi delleinfettive con trattamento ...