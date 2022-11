105 euro lordi di aumento più arretrati | sindacati | è un punto di partenza | abbiamo incassato promessa di nuovi fondi nel 2023 | adesso parte valorizzazione DSGA e ordinamenti ATA VIDEO INTERVISTE

(Di venerdì 11 novembre 2022) Firmato il rinnovo del contratto scuola 2019-21, almeno nella suaeconomica (tutto rinviato alsul fronte normativo). A Natale il personale docente e Ata, oltre alla tredicesima e allo stipendio, riceverà anche une gli. A Orizzonte Scuola, a margine della riunione all'Aran in cui si è apposta la firma ufficiale all'accordo, intervengono i sei segretari generali delle organizzazioni sindacali firmatarie (Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Gilda, Snals e Anief L'articolo 105dipiù: è undidi...

... mentre il risultato netto è risultato pari a 245 milioni da. Nei 9 mesi I ricavi sono aumentati da 382 a 562 milioni di. Nel solo terzo trimestre il mol consolidato adjusted si è attestato ......00, ritenuto presumibile provento di precedente attività di spaccio. Droga e denaro sono stati ... veniva lanciato un sacchetto di colore bianco, di quelli utilizzati per la spesa, contenente...Il margine operativo lordo si è attestato a 1.148 milioni di euro, in aumento di 193 milioni rispetto allo stesso periodo nel 2021 (+20%).2' di lettura 11/11/2022 - Con decreto del Ministero dell’Interno, il Comune di Monteprandone ha ottenuto 800.000 euro per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di mes ...