Zaia | Contrario a trivelle in Polesine | ci siamo già scottati

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2022 "Nel referendum del 2016, io avevo sostenuto il no alle, come quasi l'86% dei veneti e degli italiani. E oggi, confermare quel no non è soltanto una questione di coerenza. Il Veneto si è sempre dimostrato attento e solidale, ma in questa fase sarà difficile dipanare le perplessità di una comunità che ha già pagato un conto salato per quello che è stato. Nelè stato un disastro colossale". Così il governatore veneto Luca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

