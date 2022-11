World Baseball Classic 2023 | l’Italia presenta il primo gruppo di oriundi MLB e Minors americane C’è un parente di Rocky Marciano!

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022)ta oggi, nella Sala Giunta del CONI, la squadra che andrà a comporre quella che è stata definita la “Missione”. Si tratta di unpasso verso il, torneo per nazioni ad inviti, a cui partecipano anche le grandi stelle della MLB. Sono 13 i giocatori annunciati dal CT Mike Piazza e dal suo staff: Ben DeLuzio (OF, St. Louis Cardinals), Matt Festa (RP, Seattle Mariners), David Fletcher (IF, Los Angeles Angels), Dominic Fletcher (OF, Reno Aces, AAA Arizona Diamondbacks), Vito Friscia (C, Lehigh Valley IronPigs, AAA Philadelphia Phillies), Sam Haggerty (UTL, Seattle Mariners), Nicky Lopez (SS/2B, Kansas City Royals), Joey Marciano (RP, Sacramento River Cats, AAA San Francisco Giants), Miles Mastrobuoni (UTL, Tampa Bay Rays), Andre Pallante (RP, St. ...