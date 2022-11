Wanda Nara e Icardi insieme | L - Gante reagisce con un commento piccante

e Mauro Icardi verso la riconciliazione. Nonostante abbia confermato la separazione in un'intervista a Verissimo, l'imprenditrice è più che mai vicina al marito da quando è tornata a vivere ......di L - Gante Nonostanteabbia smentito di avere una relazione con L - Gante, lui continua a parlare del rapporto con la showgirl. Come ha preso dunque il presunto riavvicinamento tra lae ...Mauro Icardi posta un video da una limousine: lui che va allo stadio e nella storia di Instagram tagga Wanda Nara. Non solo. Nelle sue stories di Ig, che Wanda aveva prima pubblicato e subito dopo can ...Gli ultimi rumors sul riavvicinamento tra l'attaccante del Galatasaray e l'ex moglie hanno scatenato l'attacco del rapper argentino ...