Walter Ricciardi | Siamo sulla strada di una perenne vulnerabilità alle malattie infettive

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 10 novembre 2022) Intervista al docente di Igiene, tra i 386 esperti di 112 Paesi che hanno redatto un piano per uscire dall'emergenza Covid: "I governi seguano la scienza, non le ideologie. Il reintegro dei sanitari No Vax è un brutto messaggio antiscientifico. I virus invernali? Seguire l'esempio del Giappone"