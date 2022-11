Volley | Trento demolisce il Menen | prima vittoria in Champions League | Lavia e Nelli sugli scudi

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022)esordisce con una bellanella2022-2023 dimaschile. I dolomitici hanno sconfitto il Decospan VTcon un secco 3-0 (25-16; 25-17; 25-12) di fronte al proprio pubblico della BLM Group Arena, confermando il pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine belga. Tutto molto facile per i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, che hanno dominato i tre set con particolare disinvoltura e senza concedere spazio a un avversario apparso non all’altezza della situazione. Arriva così il terzo successo italiano in questagiornata della massima competizione continentale dopo quelli di Civitanova e Perugia maturati ieri sera.si issa al comando del gruppo D agganciando i polacchi dello ZAKSA ...