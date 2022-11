Volkswagen ID Buzz | il bulli elettrico arriva in Italia

Arriva in ItaliaID., l'erede 100% elettrico del mitico van T1 o 'bulli' lanciato negli anni 50. L'ID.è già ordinabile nella versione 5 posti con le prime consegne previste a inizio 2023. ...Il membro del consiglio di amministrazione del marchio, infine ha affermato: ' Nell'ID., il design iconico incontra la tecnologia innovativa, e questo si riflette nei nuovi sistemi di ...Milano, 10 nov. (askanews) - Arriva in Italia Volkswagen ID.Buzz, l'erede 100% elettrico del mitico van T1 o 'bulli' lanciato negli anni 50.PHD India partnered with evo India magazine to bring to life a campaign that demonstrated the power of the Volkswagen Taigun and highlighted its one-year journey in a new way. To showcase the SUVW’s ...