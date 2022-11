Vittoria Lucia Ferragni suona il piano per papà Fedez

Leggi su diredonna

(Di giovedì 10 novembre 2022)sembra voglia ripercorrere da grande le gesta del padre. Le è bastato un miniforte per regalare una dolce sorpresa a, che ha scelto di condividere insieme ai suoi follower il concerto improvvisato della piccola di casa Ferragnez. Perre ilcon le mani è forse ancora troppo presto, cosìha scelto di usare i piedini. Inutile aggiungere che il video postato su Instagram daha raggiunto dopo pochi secondi il pieno di cuoricini. La piccola Vitto dà ulteriore prova del suo adorabile carattere da autentica star. Diteci, come si fa a non volerle bene? La storia postata dasu Instagram ha divertito tutti i fan del giudice di X Factor, ...