Virus sinciziale | al podcast ‘SINdasubito’ premio Sanofi

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – Si chiamail progetto che si è aggiudicato la quarta edizione del#PerchèSì, contest e hackathon ideato e promosso dain collaborazione con la Scuola Holden di Torino, che quest’anno, oltre al consolidato patrocinio della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), ha potuto contare anche su quello della Società italiana di neonatologia (Sin), e della Società italiana di pediatria (Sip). Il progetto premiato è un innovativoinformativo multilingue sull’Rsv, ilrespiratorio, rivolto a genitori in attesa e neogenitori, comprese le famiglie multilingue (detentrici del 22% della natalità in Italia). #PerchèSì nasce per supportare una comunicazione corretta ed efficace sul ...

ilmessaggero.it

... ad altissima contagiosità, e quello delRespiratorio(RSV) noto per le gravi patologie respiratorie cui costringe neonati ed anziani . Si inizia a parlare in modo altisonante di ...'Nessun altrocolpisce così' Ilnel mondo fa più di 100.000 decessi l'anno, quasi tutti nei paesi poveri. Ogni anno è responsabile di un numero di ricoveri da 3 - 6 milioni di ... Virus sinciziale, neonati più a rischio. I pediatri: «Picco a Natale, 2 bimbi su 10 colpiti finiscono in osped In alcuni Paesi si sta osservando un sensibile aumento dei casi di varicella, scarlattina, RSV e altre malattie infettive ...(Adnkronos) – Si chiama ‘SINdasubito’ il progetto che si è aggiudicato la quarta edizione del Premio #PerchèSì, contest e hackathon ideato e promosso da Sanofi in collaborazione con la Scuola Holden d ...