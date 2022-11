Vincenzo Malinconico | le anticipazioni dell' ultima puntata

Leggi su panorama

(Di giovedì 10 novembre 2022) Come se non bastassero i nuovi casi e l'attrazione sempre più forte per l'avvocatessa Persiano,deve fare i conti con l'inaspettata proposta indecente di un potente collega: cederà all'allettante cifra che gli mette sul piatto? Comincia così la quarta edi- Avvocato d'insuccesso, la serie di Rai1 con Massimiliano Gallo, Teresa Saponangelo e Denise Capezza, tratta dai libri di Diego De Silva, che ha collezionato in queste settimane buoni ascolti e discrete critiche. Ecco cos'accadrà nell'episodio conclusivo, in onda giovedì 10 novembre, al quale partecipa anche come guest star Michele Placido., le...