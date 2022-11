Vincenzo Malinconico | avvocato d’insuccesso | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

(Di giovedì 10 novembre 2022) Stasera, giovedì 10 novembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda lae ultimadi, la nuova serie tv nata dalla penna di Diego De Silva: unsemi-disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale. Capace di dire cose grosse con l’aria di sparare fesserie e di affrontare la camorra come l’amore con la stessa piroettante, alogica, stralunatissima forza.trascina il pubblico nelle sue vicende sgangherate e irrisolte mostrando il mondo attraverso uno sguardo ironico e autentico, costringendo a pensare, ridendo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio....

