VIDEO Lorenzo Musetti dà spettacolo anche nella sconfitta | il controsmash di rovescio è l’ultima perla

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022)è incappatoprimaalle Next Gen Finals nel match del girone contro lo svizzero Dominic Stricker. Un incontro durissimo e combattuto, in cui l’azzurro ha dovuto cedere dopo cinque set tutti finiti al tie-break. Nonostante lainaspettata, il tennista di Carrara ha trovato il modo per tirare fuori dal cilindro un nuovo incredibile colpo di genio. Se ormai ci stiamo abituando ai rovesci lungolinea millimetrici e ai passanti fulminei, il modo in cui riesce a trovare il punto in questa situazione è una vera e propria invenzione. Next Gen ATP Finals 2022:, Passaro e Arnaldi vanno a caccia dei pass per le semifinali Messo alle corde dal suo avversario,cerca un lob che rimane però molto corto. Lo svizzero non si fa ...