VIDEO Hellas Verona-Juventus 0-1 | highlights | gol e sintesi Decisiva la rete di Kean nella ripresa

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) Lapassa per 0-1 in casa dell’nel posticipo pomeridiano del giovedì del turno infrasettimanale valido per la 14ma giornata della Serie A 2022-2023: decisivoil gol siglato daal 60?. I bianconeri si portano momentaneamente al terzo posto in classifica a quota 28, in attesa di Lazio-Monza.0-1 IL GOL DINon si sa come sia entrata, ma ha segnato moisepic.twitter.com/BA0xfoj0Uy — mi?? (@chiccochiesa) November 10, 2022 Foto: LaPresse