Verona-Juve 0-1 LIVE | la sblocca Kean Allegri e Bocchetti cambiano | dentro Paredes | Miretti | Veloso e Lazovic

17:45, ile poi la Lazio: ecco come Allegri utilizzerà Di Maria L'argentino, rientrato contro l'Inter dopo che in campionato non si vedeva da settembre, vuole tornare subito a incidere. ...17:45, ile poi la Lazio: ecco come Allegri utilizzerà Di Maria L'argentino, rientrato contro l'Inter dopo che in campionato non si vedeva da settembre, vuole tornare subito a incidere. ...47' Occasione Verona: cross in mezzo su punzione per Dawidowicz che anticipa tutti, ma manca l'appuntamento col pallone 46' Inizia la ripresa. Nessun cambio per le due ...46' Inizia la ripresa. Nessun cambio per le due squadre 45'+1 FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Meglio il Verona nella prima frazione di gara, i bianconeri hanno sofferto il pressing ...