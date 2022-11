Verdetto del giudice sportivo | doppia stangata per Stankovic!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 10 novembre 2022) Terza sconfitta consecutiva per la Sampdoria di Dejan Stankovic. Dopo essere caduta contro Inter e Fiorentina, i blucerchiati sono uscito con zero punti anche dall’Olimpico Grande di Torino. Al termine della gara i tifosi liguri hanno pesantemente contestato la squadra. Come se non bastasse, Stankovic al 60? minuto di gioco è stato espulso in seguito ad un episodio controverso con l’attaccante serbo del Torino, Radonjic, un piccolo battibecco in cui l’allenatore del doria chiedeva all’avversario di mettere palla fuori per permettere le cure ad un proprio giocatore. Richiesta non accolta e gol del 2-0 che ha poi chiuso la partita. Stankovic Sampdoria squalifica Lo stesso allenatore a fine partita ha spiegato come le sue parole fossero indirizzate al calciatore granata e non all’arbitro, queste le sue dichiarazioni: “Non pensavo di prendermi il cartellino, non ho insultato ...